Россия заявила в ООН, что цель по "демилитаризации" Украины уже выполнена

Постоянный представитель РФ Василий Небензя заверил, что ВСУ якобы "выживают" только благодаря международной помощи. По его словам, Украина "давно уже" не воюет собственным оружием.

Цель так называемой "специальной военной операции", которой в Кремле называют войну в Украине, выполнена. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя, как передали 22 марта в "РИА Новости".

Российский дипломат заверил, что украинские силы продолжают борьбу якобы только благодаря международным партнерам.

"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", — сказал Небензя.

Действительно ли Украина не имеет своего оружия?

В 2022 году украинцы собрали 230 миллионов гривен на беспилотники "Бобер" украинского производства. Эти дроны-камикадзе активно использует Главное управление разведки Минобороны. Только за 8 месяцев "Бобры" уничтожили вражеских ресурсов на более 900 миллионов долларов. Эти БПЛА выполняли задачи на временно оккупированных территориях и атаковали объекты в РФ.

Еще один украинский беспилотник, который помогает Силам обороны — "Сыч". Сначала БПЛА был разведывательным, однако впоследствии его модернизировали, добавив ударности. Только на задачах ГУР и спецназовцев "Сычи" уничтожили вражеской техники на более 100 миллионов долларов. В частности, такой дрон лишил РФ такого ценного экземпляра, как станция установки помех Р-330Ж "Житель".

Также потери ВС РФ наносят и морские беспилотники, в частности Magura V5 украинского производства. Именно Magura потопила российский патрульный корабль "Сергей Котов". В целом эти беспилотные лодки отправили на морское дно пять вражеских судов, а еще несколько — повредили.

Одними беспилотниками произведенное в Украине оружие, которое применяется на фронте, не ограничивается. Также Фокус публиковал кадры с отечественной САУ "Богдана", чья броня смогла спасти экипаж даже несмотря на попадание дрона-камикадзе "Ланцет".

Напомним, ночью на 22 марта Украина подверглась массированному обстрелу со стороны РФ. Во вражеском Минобороны оправдали удары по энергообъектам и ДнепроГЭС якобы ответом на рейд российских добровольцев.