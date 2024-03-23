БПЛА ударил по "Оскольскому электрометаллургическому комбинату" в РФ, – росСМИ

"Оскольский электрометаллургический комбинат" находится под санкциями США и Великобритании с 2023 года. По данным российских медиа, предприятие производит металл, используемый для военной техники.

Подсанкционный "Оскольский электрометаллургический комбинат" в Белгородский области Российской Федерации подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет российское медиа SOTA.

Сообщается, что в результате атаки, предположительно, повреждены два цеха комбината. Авторы публикации подчеркнули, что комбинат производит металл, используемый для военной техники.

По информации журналистов, сотрудники предприятия на момент атаки пребывали в укрытии. При этом в городе не была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил об атаке якобы украинского беспилотника на "одно из предприятий Старооскольского городского округа".

"Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется", — написал чиновник.

Отметим, что 12 апреля 2023 года "Оскольский электрометаллургический комбинат" был включен в санкционные списки США и Великобритании как компании, связанные с Алишером Усмановым, который попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и ряда других стран после нападения России на Украину как "ответственный за финансирование агрессии".

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Ранее, 13 февраля, росСМИ сообщили, что Москве на Ленинградском шоссе горит завод "МиГ". По данным журналистов, огонь начался в реконструируемом цехе, примыкающем к действующему корпусу предприятия.