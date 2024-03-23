БПЛА нанесли удар по НПЗ в Самарской области, – росСМИ (фото, видео)

Российские журналисты заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на НПЗ, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.

В ночь на 23 марта Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре подвергся атака беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет российское медиа Baza.

В интернет издании отметили, что в результате удара на НПЗ вспыхнул пожар. В сети появились соответствующие фото и видео.

"Предварительно, завод был атакован беспилотником", — говорится в публикации.

Об атаке на Куйбышевский НПЗ также пишет SOTA.

Кроме того, медиа SHOT со ссылкой на очевидцев сообщило о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. Как отметили в издании, перед возгоранием был слышен звук мотора.

Очевидцы рассказали журналистам, что слышали громкий взрыв, после которого увидели пламя от пожара.

На момент публикации новости местные власти никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, в Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США призвали украинские власти отказаться от атак по российской энергетической инфраструктуре и предупредили о риске роста цен на нефть в мире и вероятной мести со стороны Москвы.

Эту информацию прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отметив, что Украина действует "в соответствии с лучшими натовскими стандартами".