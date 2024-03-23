Нарастили вдвое: авиация РФ установила абсолютный "рекорд" применения КАБ

Начиная с октября 2023 года, ВС РФ ежемесячно наращивали темпы использования управляемых авиабомб. В момент, когда их стало особенно много, "упала" Авдеевка.

По состоянию на 23 марта ВС РФ применили на линии фронта 2 тыс. управляемых авиабомб (КАБ). Март еще не завершился, но враг уже установил рекорд по количеству бомбардировок снарядами данного типа. О темпах использования КАБов на линии фронта военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко указал, что за три мартовских недели россияне запустили по украинцам 2 000 КАБов. Это больше, чем было в феврале — более 1 500 авиабомб.

Обозреватель заметил, что враг установил "абсолютный рекорд". Числа говорят сами за себя. По мнению Коваленко, в дополнительных комментариях текущая ситуация не нуждается.

"Комментарии, думаю, уже просто излишни", — сказал он.

КАБы в Украине — комментарий Александра Коваленко Фото: Скриншот

КАБы в Украине — детали

Отметим, в Telegram-канале обозревателя можно узнать о темпах использования россиянами авиабомб. В частности, он привел подсчеты (ориентировочные) за период с октября 2023 года по март 2024 года. Если обозначить приведенные данные на графике (данные за январь — приблизительные), то можно увидеть, что за шесть месяцев количество КАБов выросло почти вдвое.

КАБы в Украине — сколько управляемых авиабомб с октября 2023 по март 2024 Фото: Скриншот

Также Коваленко перечислил участки фронта, которые особенно страдают от российских управляемых авиабомб: это местность возле Авдеевки (Очеретино, Семеновка, Орловка, Тоненькое, Новомихайловка), линия боев в Запорожской области, особенно — Работино, приграничные регионы Сумской области (Вольное, Большая Писаревка, Юнаковка, Чернацкое и т.д.).

Отметим, ранее Фокус писал, что во время штурмов Авдеевки россияне массово использовали управляемые авиабомбы. Бойцы ВСУ удерживали данное направление почти пять месяцев — с октября, когда начались первые атаки ВС РФ. Отступление из населенного пункта произошло 17 февраля 2024 года, — об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский.

Начиная с февраля, ВС РФ начали массово терять самолеты Су-34, которые запускают КАБы на расстоянии нескольких десятков километров от линии фронта (могут нести одновременно шесть КАБ-500). Согласно отчетам украинского командования, россияне лишились более десятка воздушных судов.

Напоминаем, западные партнеры Украины сообщили, что ВСУ получили истребители F-16 до лета 2024 года. Речь идет о первых шести самолетах, а в целом их должно быть около 60. Украинские пилоты и инженеры проходят обучение в Дании: кадры тренировок опубликовал министр обороны Бельгии.