Борьба с ТЦК и истерия: Bihus исследовали деятельность антиваксера Остапа Стахива (видео)

Группа граждан объединилась и распространяет в соцсетях скандальные видео с действиями работников терцентров комплектования. Затем эти видео появляются на росТВ с комментариями о том, как украинцы не хотят участвовать в войне с РФ, — обнаружили украинские журналисты.

Львовянин Остап Стахив с группой последователей создал сеть групп в Viber и Telegram, в которых рассказывает о вреде мобилизации. Ряд его месседжей очень похожи на сообщения, которые распространяют российские спецслужбы. О деятельности Стахива против мобилизации и его отношении к российско-украинской войне рассказали расследователи проекта Bihus.info.

Расследователи сначала напомнили, чем был известен Стахив до полномасштабного вторжения РФ. Главное направление его активности — выступления против вакцинации, которую проводили в Украине и мире в связи с эпидемией COVID-19. Именно тогда его время от времени видели с Кириллом Стремоусовым, который в 2022 году начал работать на оккупационные власти и погиб незадолго до освобождения Херсона от российских войск.

Во время войны Стахив "переориентировался" — начал выступать против мобилизации и даже основал движение, направленное на противодействие набору в ВСУ. Об этом аспекте активностей Остапа говорится в материале, созданном Bihus.

Война с РФ — позиция Стахив относительно ТЦК

Первые подозрения о незаконности деятельности Стахива появились даже в СБУ, рассказали журналисты. В ноябре 2021 года его задержали и предъявили подозрение за "попытку свергнуть конституционный строй". Перед задержанием он как раз проводил протестную акцию с особыми плакатами: если щелкнуть по QR-коду на плакате, то можно было оказаться на сайте "Единой России". Два года назад дело завершилось залогом в размере 1 млн грн — львовянин вышел на свободу.

В течение 15-минутного репортажа журналисты рассказали об особенностях нынешней активности Стахова.

Рассказывает о том, что работники терцентров комплектования (ТЦК) "массово похищают и пытают людей". Для этого создал сеть Viber- и Telegram-каналов, в которых общаются именно на такие темы. Расследователи нашли 24 региональных чата с соответствующей тематикой. В чатах — по несколько тысяч пользователей. В чатах периодически публикуют видео преследований: кадры, как толпа граждан преследует военкоматов. Также размещают "методички", как лучше обмануть систему мобилизации. Есть месседжи, которые касаются причин войны. Журналисты привели несколько цитат: о том, что Владимиру Путину на самом деле никакая Украина не нужна, "Украина куплена американской корпорацией Black Rock", "не Путин бомбит Украину и Одессу, а США и Великобритания".

Также Bihus рассказали об активности сообщников Стахива — Анжеле Гуриной, Александра Надьожи, Елены Фаист, Олега Герича. Примеры их "работ" — нагрубить военкому, заснять его реакцию, распространить в соцсетях, а потом посмотреть, как это используют российские пропагандисты. Один из известных похожих инцидентов — драка в Косачи на Ивано-Франковщине: население получило сообщение в Viber о приезде ТЦК и избило женщину с ребенком.

Авторы расследования отметили, что системная деятельность Стахива опасна и приводит к насилию и истерии. Они несколько раз упоминают о том, что этими активностями должны были бы заняться СБУ.

"Эти люди влияют на мозги огромной аудитории, зомбируют и распространяют откровенную уникальную фигню. Кроме того, что это невероятно бесит, это еще и опасно. Массовое раздувание подобных нарративов может приводить к насилию. Целью его кодла и является создание таких конфликтов, распространение общественной истерии. А такие случаи как в Космаче — это уже наглядный пример этой истерии", — объяснили журналисты.

Отметим, на странице в Facebook Стахова можно увидеть его активности. Например, он приглашает желающих присоединиться к определенной общественной организации, которая будет защищать права человека. Также он рассказывает о "похищении людей в Ужгороде" и регулярных визитах на судебные заседания. Последнее его сообщение — реакция на расследование Bihus.info: написал, что журналисты якобы "передозировались наркотиками"

На странице СБУ пока нет реакции на расследование журналистов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о скандалах с мобилизацией, о которых стало известно в соцсетях. Например, в марте во Львове произошел конфликт с мужчиной, который называл себя волонтером. Жена рассказала, что его задержали работники ТЦК и едва не мобилизовали в ряды ВСУ. О проблемах мобилизации говорили и военные эксперты: указывали, что медиа также несколько причастны к тому, что распространяется негатив о работе военкоматов.