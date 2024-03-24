Ракета РФ в небе над Польшей: почему поляки не перехватили российскую Х-101, — эксперты

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что если бы российская ракета угрожала объектам на территории страны, то ее непременно бы сбили.

В ночь на 24 марта российская ракета залетела в воздушное пространство Польши, из-за чего в воздух были подняты польские истребители. Спустя время инцидент прокомментировал в соцсетях польский военный аналитик Ярослав Вольски, назвав несколько любопытных причин того, почему авиация не перехватила российскую Х-101.

Прежде всего эксперт высказал предположение, что для уничтожения враждебных целей необходимо перекрывать конкретные участки воздушного пространства, в противном случае существует угроза поражения гражданских самолетов или дружественной боевой авиации. Но пока Польша якобы не может себе этого позволить, так как в стране работают 66 аэропортов, остановка которых приведет к экономическим убыткам.

"Воздушное пространство должно быть закрыто, чтобы избежать трагических ошибок", — пишет Вольски.

Второй момент — падение обломков сбитой ракеты могут привести к жертвам на территории Польши. Кроме того, выпущенная истребителем ракета-перехватчик AIM-9 Sidewinder или AIM-120 AMRAAM, по мнению эксперта, тоже представляет определенную угрозу.

"Это существенный фактор угрозы для гражданского населения на земле. И в Польше, и на Украине. И Пшеводов здесь не аргумент — то, что украинская ракета упала, не означает, что мы должны сделать то же самое", — напомнил трагический случай ноября 2022, когда от обломков ракеты погибли два человека.

Еще одним аргументом в пользу отказа от перехвата является желание польских ВВС сохранить в тайне расположение своих средств ПВО. И наконец — отсутствие технической возможности защитить 100% воздушного пространства Польши. По мнению Вольского, такой потенциал появится у Варшавы только к 2035 году благодаря поставкам западных зенитно-ракетных комплексов, а к тому времени польская ПВО находится в "зачаточном состоянии".

Официальные комментарии

Между тем стоит отметить любопытный комментарий министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша. По его словам, российскую ракету не сбили потому, что она дескать не представляла угрозы для объектов на территории Польши, в противном случае, ее бы непременно перехватили.

"Каждая такая ситуация рассматривается индивидуально. Но будь какие-то признаки того, что этот объект направляется к какой-то цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит", – заявил он, добавив, что Варшава "потребует объяснений" от Москвы.

Мнения украинских экспертов

Несмотря на пояснения со стороны польских официальных лиц и военных аналитиков, украинские обозреватели Defense Express назвали такую картину парадоксальной. По их словам, данный инцидент может свидетельствовать о том, как одна из стран НАТО готова защищать в подобных случаях свое воздушное пространство.

"На этом фоне уже парадоксально выглядело то, что польские военные обнаружили, но не сбили эту российскую ракету. Это заодно будет демонстрировать реальные способности одной из стран НАТО реально защитить свое воздушное пространство", — отметили обозреватели.

Напомним, 22 марта в Нидерландах объявили о выделении более 150 млн евро на закупку ракет класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые прибудут в Украину. Боеприпасы будут закуплены у непосредственно производителей, что обеспечит своевременную поддержку военных нужд ВСУ.