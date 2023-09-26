"Не могла лететь из РФ и Беларуси": ракета, упавшая в Польше, была украинской, — СМИ

По данным польских журналистов, Украина якобы не сотрудничала со следствием и не предоставила материалов дела со своей стороны.

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Ракета, которая упала в польском селе Пшеводув (Przewodów) 15 ноября 2022 года, была украинской ракетой ПВО. К такому выводу пришли польские следователи, занимающиеся расследованием этого инцидента, сообщает 26 сентября издание Rzeczpospolita.

Лукаш Лапчиньский, пресс-секретарь Национальной прокуратуры, подтвердил, что они получили заключение экспертов, однако из-за его секретности не раскрывают его содержание. Он также добавил, что на данный момент их расследовательская работа внутри страны завершена, и они ожидают ответа на запрос о правовой помощи от Украины.

Польские журналисты отмечают, что заключение экспертов основано на многочисленных источниках и включает комплексные засекреченные выводы национальных служб, а также опирается на данные от Военно-технического института вооружения, специалисты которого работали на месте падения ракеты.

Согласно этому заключению, ракета, упавшая в селе Пшеводув, была противоракетой типа С-300 5-W-55 российского производства. Прокуратура также утверждает, что известно место, с которого был совершен пуск украинской ПВО, и это место тщательно охраняется.

Представители следствия исключают версию, что ракета была выпущена с территории России или Белоруссии, так как дальность действия этой ракеты не позволяла бы ей достичь польского села с указанных мест. Таким образом, они пришли к выводу, что ракета была выпущена с территории Украины.

При этом журналисты заявляют о якобы отсутствии сотрудничества со стороны Украины, которая "до сих пор не предоставила Польше никаких материалов".

Инцидент в селе Пшеводув с падением ракеты — что надо знать

15 ноября 2022 года во время массированных ракетных атак на Украину две ракеты упали в селе Пшеводув Люблинского воеводства Польши.

В результате этого инцидента два человека погибли: 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, которые работали на местном агропредприятии. Мужчины были друзьями на протяжении многих десятилетий и, к несчастью, скончались вместе.

17 ноября на место падения ракет прибыли украинские специалисты, чтобы принять участие в независимом расследовании происшедшего инцидента. Стороны достигли соглашения о совместной работе в ходе расследования, демонстрируя готовность к открытому взаимодействию.

Однако 25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не получил достаточных доказательств того, что упавшая ракета в польском селе Пшеводув была запущена из системы ПВО Украины.

Стоит отметить, что следствие Польши указывает ракету С-300, тогда как корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский в общении с двумя военными источниками выяснил, что 15 ноября могла упасть российская крылатая ракета Х-101.