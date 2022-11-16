"Запад идет к началу мировой войны": Медведев о ракетном ударе по Польше

В городе Пшеводов могла упасть российская крылатая ракета Х-101, пишут польские СМИ. Замглавы Совбеза РФ обвиняет ВСУ в ракетном ударе по ферме в Пшеводове, а Запад требует внимательно расследовать произошедшее.

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Западные страны своими действиями якобы повышают вероятность начала третьей мировой войны. Об этом написал в Twitter заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", — заявил он.

Медведев обвинил Вооруженные силы Украины в ракетном ударе по польской ферме.

Ракетный удар по Польше: Россия могла запустить Х-101

Корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский в общении с двумя военными источниками выяснил, что 15 ноября в городе Пшеводов Люблинского воеводства могла упасть российская крылатая ракета Х-101.

Одним из собеседников журналиста был военный эксперт, который проживает за пределами Украины и Польши, а второй — человек, связанный с Минобороны Украины.

"Это ракеты-невидимки. Крылатые ракеты много раз применялись для ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Сейчас на месте работают эксперты в составе группы польских военнослужащих", — добавил журналист.

Ляховский добавил, что его собеседники сделали выводы о прилете ракеты Х-101 после анализа фотографий обломков ракеты, обнаруженных на месте взрыва.

[ + – ] Фото обломка ракеты, обнаруженного на месте взрыва в Польше

Трое американских чиновников, говоривших с Associated Press, отмечают, что ракета была выпущена украинскими войсками во время массированного обстрела армией РФ электроинфраструктуры Украины.

"Россия рискует втянуть в военный конфликт альянс из 30 стран", — предупредили они.

[ + – ] Ракеты упали на ферме в польком городе Пшеводов

Ракетный удар армии России по Польше: что известно

Во время массированного обстрела Украины 15 ноября 2 российские ракеты упали на территории Польши в городе Пшеводов Люблинского воеводства. Этот район находится возле границы с Украиной.

Стоит подчеркнуть, что снаряды прилетели по территории страны НАТО. В результате обстрела погибли 2 человека. В Евросовете были шокированы сообщениями о взрывах ракет в Польше.

Польские военные подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. Обстрел Польши с территории Российской Федерации, также подтвердили в американской разведке.

НАТО решила устроить встречи послов по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса. Военный союз Запада обещает действовать осторожно и выяснить, как именно произошел инцидент.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вероятность пуска ракет из России по Польше маловероятна. США и страны НАТО обещают провести полное расследование.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал о непричастности РФ к взрыву ракеты на территории Польши. "Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета", — заявил он.