"Захід іде до початку світової війни": Медведєв про ракетний удар по Польщі

У місті Пшеводів могла впасти російська крилата ракета Х-101, пишуть польські ЗМІ. Заступник голови Ради безпеки РФ звинувачує ЗСУ в ракетному ударі по фермі в Пшеводові, а Захід вимагає уважно розслідувати подію.

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Західні країни своїми діями нібито підвищують можливість початку третьої світової війни. Про це написав у Twitter заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

"Захід своєю гібридною війною з Росією підвищує ймовірність початку світової війни", — заявив він.

Медведєв звинуватив Збройні сили України в ракетному ударі по польській фермі.

Ракетний удар по Польщі: Росія могла запустити Х-101

Кореспондент Polsat News Матеуш Ляховський у спілкуванні з двома військовими джерелами з'ясував, що 15 листопада в місті Пшеводів Люблінського воєводства могла впасти російська крилата ракета Х-101.

Одним зі співрозмовників журналіста був військовий експерт, який проживає за межами України та Польщі, а другий — людина, пов'язана з Міноборони України.

"Це ракети-невидимки. Крилаті ракети багато разів застосовувалися для ударів по критично важливій інфраструктурі України. Зараз на місці працюють експерти в складі групи польських військовослужбовців", — додав журналіст.

Ляховський додав, що його співрозмовники зробили висновки про приліт ракети Х-101 після аналізу фотографій уламків ракети, виявлених на місці вибуху.

[ + – ] Фото уламку ракети, виявленого на місці вибуху в Польщі

Троє американських чиновників, які говорили з Associated Press, зазначають, що ракета була випущена українськими військами під час масового обстрілу армією РФ по електроінфраструктурі України.

"Росія ризикує втягнути у воєнний конфлікт альянс із 30 країн", — попередили вони.

[ + – ] Ракети впали на фермі в полькому місті Пшеводів

Ракетний удар армії Росії по Польщі: що відомо

Під час масованого обстрілу України 15 листопада 2010 року російські ракети впали на території Польщі в місті Пшеводів Люблінського воєводства. Цей район розташований біля кордону з Україною.

Варто наголосити, що снаряди прилетіли на територію країни НАТО. Внаслідок обстрілу загинули 2 особи. У Єврораді були шоковані повідомленнями про вибухи ракет у Польщі.

Польські військові підняли в повітря винищувачі з аеродрому Томашув-Любельський. Обстріл Польщі з території Російської Федерації також підтвердили в американській розвідці.

НАТО вирішила влаштувати зустрічі послів на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу. Військовий союз Заходу обіцяє діяти обережно та з'ясувати, як саме стався інцидент.

Президент Сполучених штатів Джо Байден заявив, що ймовірність запуску ракет із Росії по Польщі є малоймовірною. США та країни НАТО обіцяють провести повне розслідування.

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган сказав про непричетність РФ до вибуху ракети на території Польщі. "Я змушений поважати позицію Росії, яка заявила, що це не її ракета", — заявив він.