Могли применить "Циркон": Коваленко прокомментировал утренний удар по Киеву (фото)

Враг не имеет плавсредств, с которых мог запустить ракету "Циркон". Чтобы запустить ее с суши, нужно переделать пусковые установки, а осуществить это тайно невозможно. Также возможно, что РФ применила до сих пор неизвестный тип ракетного вооружения.

Российская армия не имеет средств, чтобы достать до Киева противокорабельными гиперзвуковыми ракетами 3М22 "Циркон". Ракеты запускают с кораблей, которых у РФ или нет в Черном море, или они в нерабочем состоянии. Один из вариантов — создание наземной пусковой установки, о которой до сих пор не было известно. Ситуацию с обстрелом Киева 25 марта военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал на странице Facebook.

Коваленко объяснил, каким образом РФ могла бы ударить по столице гиперзвуковой ракетой "Циркон", которую должны были бы запустить с моря возле оккупированного Крыма. По его мнению, россияне не имеют установки, которая может осуществить такой запуск. Военный обозреватель риторически спросил украинское командование, каким образом такое событие все же произошло?

"Поэтому был это 3М22 "Циркон" или П-800 "Оникс" или какой-то третий образец ракетного вооружения — оставим на усмотрение официальных источников. Но, что в первом, что во втором, что даже в третьем случае — выводы могут быть диссонирующими", — подчеркнул эксперт.

Обозреватель привел несколько аргументов в доказательство своего мнения.

Ракеты "Циркон" запускаются с тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 "Орлан". РФ имеет два таких корабля — "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" — но они не рабочие. Их можно запустить с подводных лодок проекта 885 "Ясень" или 949А "Антей — но таких субмарин РФ в Черном море нет. Возможен запуск с фрегата проекта 22350М — но их РФ еще не выпускает. Можно предположить, что россияне создали наземные пусковые установки. Однако подобные переделки тайно сделать невозможно, пояснил эксперт.

"Об интеграции 3М22 в сухопутную ничего не говорилось и не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс такой интеграции вряд ли под силу российскому ВПК. Скрыть же такое достижение кулибиных было бы сложно", — написал он.

3М22 "Циркон" — гиперзвуковая баллистическая ракета, способная лететь со скоростью 9 Махов (11 тыс. км/ч) на расстояние от 200 до 500 км. Коваленко отметил, что в случае полубаллистической траектории она может пролететь 700 км, а если ее заправят специальным топливом — то и 1 тыс. км. То есть характеристики ракеты достаточны для того, чтобы добраться до Киева, — подтвердил обозреватель.

Обстрел Киева — детали удара 25 марта

Отметим, днем 25 марта сразу вскоре после сигнала воздушной тревоги в Киеве прозвучало несколько громких взрывов. Позже Киевская городская государственная администрация подтвердила, что россияне ударили по столице ракетами. Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что произошло минимум шесть взрывов: ориентировочно, враг ударил ракетами "Циркон" или "Оникс".

По предварительным данным, произошло попадание в нежилое сооружение в центре города. Кроме того, обломки снарядов упали в Соломенском, Печерском и Днепровском районах. По состоянию на 12 ч. известно о четырех 'раненых, — заявил мэр столицы Виталий Кличко. Городские власти сообщили, что на место выехали спасатели — информация будет уточняться.

Напоминаем, предыдущая массированная атака на Киев произошла в ночь на 21 марта. Согласно данным Воздушного командования, враг запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" и 29 авиационных ракет Х-101/Х-555. Следующий массированный обстрел состоялся 22 марта. Суммарно ВС РФ ударили 151 средством воздушного поражения: различными типами ракет и дронами-камикадзе. Несколько ракет попали по Днепровской ГЭС в Запорожье. Кроме того, произошли попадания в подстанции Харькова и в городе произошел блэкаут.