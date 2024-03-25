Мобилизация в Украине: нардеп рассказал, до какого возраста снизят призывной возраст (видео)

Украина фактически возвращается к нормам, которые существовали ранее, в частности, тогда лицо должно было пройти срочную военную службу до 25 лет, рассказал нардеп Федор Вениславский.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине не сделают призывной возраст ниже 25 лет. Об этом он сообщил в эфире "Киев 24".

"Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет нет и не было на данный момент", — сказал Федор Вениславский.

Он считает, что подобные дискуссии даже не обсуждаются и не инициируются ни на одном из уровней. Кроме этого, по его словам, что со снижением призывного возраста с 27 до 25 лет Украина фактически возвращается к нормам, существовавшим ранее. Поскольку ранее мужчина должен был пройти срочную военную службу до 25 лет.

Вениславский отметил, что из-за отказа от срочной службы, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет должна пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу, срок которой — пять месяцев.

Напомним, нардеп Федор Вениславский сообщил, что ограниченно годных мужчин могут направить в боевые части. Он считает, что повторное прохождение ВВК позволит убрать коррупционные риски.

Ранее адвокат Вячеслав Лихачев отметил, что мужчин, которые трижды проигнорировали повестки, могут подать в розыск в случае принятия соответствующей нормы и закона о мобилизации. По его словам, это соответствует общим стандартам прав и свобод человека.