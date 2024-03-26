Был захвачен в 2014 году: ВСУ поразили БДК "Константин Ольшанский" в Крыму, детали (фото)
Украинские военные нанесли повреждения краденому кораблю с помощью противокорабельной ракеты "Нептун". Сейчас судно не боеспособно, рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Украинские военные атаковали большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который россияне захватили во время аннексии Крыма в 2014 году, с помощью противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире FREEДOM.
Он отметил, что это судно девять лет стояло в бухте, оккупанты понемногу его разбирали на запчасти. По словам Плетенчука, потом противник понимал, что у него заканчиваются большие десантные корабли проекта 775, а потому восстановил его в течение года.
Однако россияне хотели выдать корабль "Константин Ольшанский" за один из своих БДК, в частности "Минск" или "Оленегорский горняк", которые ранее были повреждены украинскими бойцами.
"Корабль этот должен был использоваться против Украины. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", — сказал Дмитрий Плетенчук.
Он отметил, что сейчас уточняются повреждения судна. В частности, он его получил и пока не боеспособен.
БДК "Константин Ольшанский": что известно
Украинский большой десантный корабль проекта 775 "Константин Ольшанский" в 2014 году был заблокирован в озере Донузлав в Крыму. 24 марта около 200 российских штурмовиков с помощью гранат и автоматического оружия захватили судно.
Судно было названо в честь героя Советского Союза Константина Ольшанского, который был командиром отряда десантников, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Николаева во время Второй мировой войны.
Напомним, 24 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные поразили российские десантные корабли "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Это произошло вечером 23 марта.
25 марта спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что во время атаки на Крым также удалось попасть в средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс".