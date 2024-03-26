Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем (фото)
По данным движения "Атеш", в указанной локации располагаются инженерные группы и подразделения, ответственные за военную логистику. Информация о позициях ВС РФ уже передана Силам обороны.
Партизаны обнаружили местонахождение отрядов российских военных в Запорожской области. Оккупанты развернули свои инженерные и военно-логистические части в Розовском районе. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш".
"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхоз предприятия", — отмечают партизаны.
В подполье уточнили, что в этом районе располагаются инженерные группы и подразделения, ответственные за военную логистику, которую затем оккупанты утилизируют.
"Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались", — отмечают в "Атеш".
Движение сопротивления отметило, что вся информация "была передана по назначению".
Напомним, 23 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя, прогремели взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.
Раньше партизаны "Атеш" проникли в военный штаб на территории РФ.
Также "Атеш" сообщало, что военный штаб охраняет патруль только из четырех человек. Однако после мятежа Евгения Пригожина на его территории появилась группа быстрого реагирования.