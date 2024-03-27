Словения направит 1 млн евро на проект по закупке снарядов для Украины, — СМИ

Официально министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не уточнял конкретную сумму, которую выделит Любляна на боеприпасы для ВСУ, однако, по данным словенских медиа, речь идет о миллионе евро.

Словения присоединится к чешской инициативе по приобретению артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время своего визита в Любляну во вторник, 26 марта, передает Czech Radio.

Липавский не предоставил точных цифр о финансовой поддержке от Любляны. Однако, по данным словенского информационного агентства STA, правительство Словении направляет на проект миллион евро.

Глава чешской дипломатии провел встречу в Словении с коллегами из Словакии, Венгрии и Австрии. На рабочем обеде к главам МИД присоединился и министр иностранных дел Черногории.

На встрече обсуждали расширение и работу Европейского Союза, российскую агрессию против Украины и миграционные вопросы.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что если Россия сможет победить Украину, то она не остановится. Кремль будет устраивать новые так называемые "СВО" в Европе.

Ранее в Fobes сообщили, что на вооружении украинской армии есть танки M-55S, которые передала Словения. На данный момент их еще не заметили на фронте.

Отметим, 4 января стало известно, что в Украине дооснастили словенские танки M-55S дополнительной динамической защитой.