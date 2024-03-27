Бронирование за 35 тысяч: в Раде думают о новых правках законопроекта о мобилизации

Если народный депутат считает уместным бронирование от мобилизации при уплате определенной суммы денег, то он может повторно внести свою идею на рассмотрение Верховной Рады.

В Верховной Раде пока отклонили правки к законопроекту о мобилизации о возможности бронирования от призыва за деньги. Однако подобное предложение может появиться повторно. О том, в каком случае парламентарии получат шанс поддержать или отклонить возможность так называемого "экономического бронирования", член комитета по нацбезопасности Игорь Копытин рассказал в комментарии порталу Liga.net.

Копытин пояснил, что правки о бронировании за деньги нардепы рассматривали 25 марта и полностью отклонили. Главным аргументом "против" было мнение, что в таком случае нет принципа справедливости. Отдельные граждане, которые получают определенную заработную плату и делают определенные отчисления, отныне не получат бронирование от мобилизации. В противном случае, заявил политик, это была бы "война для бедных".

Однако есть возможность вернуть это предложение на рассмотрение парламентариев, — отметил нардеп. Такой шанс появится во время второго чтения. Народный избранник, который настаивает на "бронировании за деньги", может лично внеси такую правку на рассмотрение зала.

"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет", — пояснил Копытин.

Бронирование от мобилизации — детали

Отметим, в феврале-марте 2024 года стало известно о двух вариантах бронирования от мобилизации за деньги, которые рассматриваются в парламенте.

Согласно первому варианту, который предлагали в Раде, гражданин мог вносить ежемесячный "военный сбор" в размере 20 тыс. грн и таким образом избежать получения повестки в Терцентр комплектования и дальнейшей подготовки в учебном центре ВСУ.

Согласно второму варианту, который предлагал Кабинет Министров, граждане, получающие заработную плату выше 35 тыс. грн, автоматически получали бронирование.

Вопрос бронирования прокомментировал нардеп Дмитрий Наталуха, который возглавляет комитет по вопросам экономического развития. По его словам, подобное нововведение принесло бы украинскому бюджету дополнительных 200 млрд грн в течение года. Среди предложений, которые рассматривали парламентарии, была также возможность бронирования физических лиц предпринимателей — обсуждали вариант уплаты от 5 до 40 тыс. грн. Кроме того, Фокус выяснил, кто имел шанс избежать мобилизации, так как имеет высокую зарплату.

Между тем 21 марта стало известно о принятии закона №10313, который касался социальной защиты военных, но также затронул понятие "ограниченно годный". Закон вносит правки в текст ряда других документов — в них теперь не будет упоминаться, что военнообязанный может иметь "ограниченную пригодность" для армии. Все, кто ранее получил такой статус, теперь должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Напоминаем, нардеп Роман Костенко рассказал, когда именно можно ожидать второго чтения законопроекта 10449 о мобилизации и военной службе. Юрист объяснил, какой размер штрафа для украинцев, которые один и более раз проигнорировали повестку в ТЦК.