Недоверие между спецслужбами: почему ФСБ и Путин пропустили теракт в "Крокусе", — NYT

Спецслужбы РФ знали о возможности теракта в общественном городе благодаря информации ЦРУ, ФСБ и из публичных заявлений посольства США. Однако предупреждения проигнорировали из-за тотального недоверия.

Российские власти не сумели предотвратить террористическую атаку на концертный зал "Крокус Сити Холл", поскольку отвергли предупреждения западных спецслужб. Кроме того, о возможности нападения могли найти в ФСБ. От угрозы "отмахнулись", потому что президента РФ Владимира Путина больше интересуют украинцы, чем террористы ИГИЛ. Об особенностях работы российских спецслужб рассказали на портале издания The New York Times.

Журналисты издания пообщались с чиновниками США и стран Европы, и с экспертами по борьбе с терроризмом. Собеседники согласились, что теракт с более чем сотней человеческих жертв произошел в результате целого комплекса причин.

Специалисты назвали две причины событий в "Крокусе". Во-первых, внутри структуры ФСБ царит недоверие — они не прислушиваются к своим коллегам и не верят западным спецслужбам. Во-вторых, силовики, по требованию Путина, "гонялись" за мнимыми "украинскими диверсантами" и оппозицией, и поэтому потеряли бдительность и внимание.

В итоге выяснилось, что ни спецслужбы, ни правоохранители, не способны защитить граждан РФ от реальных угроз. При этом важно то, что глава Кремля находится почти 25 лет у власти и обещает населению стабильность и безопасность.

В статье перечислили, из каких источников Кремль получал информацию о возможности теракта:

публичное предупреждение посольства США и ряда западных стран, которое прозвучало 8 марта 2024 года — призвали не посещать места массового скопления людей;

ЦРУ по своим каналам сообщило, что члены ИГИЛ готовят теракт в РФ;

Второй отдел ФСБ, который специализируется на террористах ИГИЛ, также знал о возможной угрозе.

"Неудача, скорее всего, стала результатом комбинации факторов, главным среди которых является глубокий уровень недоверия как внутри российского истеблишмента безопасности, так и в его отношениях с другими глобальными спецслужбами", — пояснили анонимные собеседники журналистов.

Стрельба в Крокусе — детали

Отметим, 22 марта группа четырех выходцев из Таджикистана свободно вошли в помещение концертного зала "Крокус Сити Холл", — ранее писал Фокус. На фото и видео с места событий можно увидеть стрельбу по людям. В какой-то момент произошел поджог одного из залов. При этом пожарная защита не сработала и горящая крыша обвалилась на посетителей.

За несколько часов российские силовики задержали четырех человек, которые почти перешли российско-белорусскую границу в Брянской области. Задержанных пытали, но живыми доставили в суд, где их арестовали до 22 мая.

Международная террористическая организация ИГИЛ опубликовала заявление, что это она устроила стрельбу в "Крокус". Об этом же говорят спецслужбы США, ведь они предупреждали именно об этой угрозе.

Тем временем Путин, российские пропагандисты и чиновники начали Украину обвинять в теракте, хотя не имеют никаких оснований для таких заявлений.

Напоминаем, 28 марта аналитики Института изучения войны объяснили, что РФ планирует использовать стрельбу в "Крокусе", чтобы настроить россиян против украинцев. В то же время военный эксперт отметил, что набрав новую порцию мобилизованных, Путин летом может осуществить второе наступление на Харьков.