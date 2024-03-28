"Молитесь, чтобы не было слишком поздно": почему РФ готова к новому наступлению, — The Economist

Украина медлила со строительством фортификаций, чтобы не отделять от себя оккупированные территории. Кроме того, задерживается мобилизация, которая нужна, чтобы остановить новое наступление РФ.

Украина в течение ближайших недель будет иметь некоторое облегчение ситуации с обстрелами и боевыми столкновениями. Однако вскоре ВС РФ начнут новое наступление. При этом российские войска получат пополнение и воспользуются проблемами в украинской обороне и наличии оружия. О текущей ситуации на российско-украинской войне говорится в статье, которую 27 марта опубликовало издание The Economist.

Автор The Economist перечислил возможности ВСУ и ВС РФ, которые сложились в результате определенных политических решений, боевых действий и возможностей оборонной промышленности. При этом учли даже погодные условия, которые влияют на возможность ведения атак и штурмов. В итоге указано, что вскоре Россия начнет новое наступление на Украину. Украина будет встречать это наступление ослабленной, тогда как РФ усилится как минимум свежими солдатами.

Издание ответило на вопрос "Чего ожидать ближайшие несколько недель?" Указывается, что в течение нескольких недель для украинцев будут несколько благоприятные обстоятельства. Например, потепление сделает менее опасными удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Кроме того, весеннее болото ограничит возможность наступательных операции с использованием тяжелой техники.

Однако РФ это время потратит "с пользой", — говорится в статье. В частности, Кремль использует теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", чтобы оживить ненависть россиян к украинцам. Благодаря этому власть надеется, что новая волна мобилизации пройдет "успешно". Набрав и обучив новые войска, ВС РФ пойдут в наступление, уверены в издании.

"Россия, как опасаются, начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И способность Украины удержаться на этот раз выглядит гораздо менее уверенной сейчас, чем тогда".

Между тем Украина имеет ряд проблем, объяснили журналисты.

США продолжают медлить с предоставлением военной помощи. Европейский Союз, как выяснилось, пока не может предоставить обещанный 1 млн артиллерийских снарядов, а украинская промышленность с этим также не справится. Силы в Европе, например, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, планируют надавить на Украину, чтобы заставить ее сдаться. В Украине притормозилась мобилизация, поэтому войска не получают необходимого пополнения. Фортификационные линии начали строить с задержкой. Причиной подобного решения, предполагает The Economist, является боязнь того, что эти линии, если их построить, станут реальной границей на оккупированных территориях.

"Идея о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, — это именно то, чего господин Зеленский хотел избежать. Но сейчас опасность настолько велика, что это наименее плохой вариант. В последние недели копатели двинулись, зубы дракона сеют. Надо было начать гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно", — завершило издание свои оценки российско-украинской войны.

Новое наступление РФ — детали

Отметим, ранее Фокус публиковал анализ ряда экспертов, военных и чиновников о возможности нового российского наступления в 2024 году.

Например, Минобороны Великобритании указывает, что все еще продолжаются текущие наступательные действия РФ. В частности, враг продвинулся на Авдеевском направлении возле сел Тоненькое, Орловка и Невельское. Однако признает, что движение россиян несколько замедлилось.

Между тем Сергей Гайдай, с недавних пор — глава Мукачевской райгосадминистрации, 25 марта заявил, что возможны серьезные атаки противника в Сумской области. Чтобы уберечься, нужно срочно завершать строительство фортификационных сооружений, уверен чиновник. Об этом же говорил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. По его словам, РФ собирает 100-тысячное войско: где именно будет наступление, неизвестно, но оно произойдет.

Напоминаем, 28 марта аналитики Института изучения войны подтвердили, что Кремль планирует использовать теракт в "Крокусе", чтобы активизировать мобилизацию. Военный эксперт Михаил Жирохин заявил, что у Украины есть несколько месяцев на подготовку сопротивления.