Сходил с семьей на концерт: в "Крокусе" убили полковника РФ, приехавшего из Украины "в отпуск"
Погибший в "Крокусе" полковник российского спецназа "отличился" на военной службе в Косово, Таджикистане и Украине, а к семье вернулся за несколько дней до теракта.
После ранения, полученного во время теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл", умер вернувшийся с Украины полковник спецназа Тимур Мясников. Об этом пишет российское издание "Медиазона".
По данным издания, которое ссылается на телеграм-канал выпускников суворовских училищ и самарское отделение организации "Офицеры России", Мясников получил три пулевых ранения и после трех дней наблюдений врачей скончался.
Офицер спецназа Мясников "отличился" на военной службе в Косово, Таджикистане и Украине. Последние два года он служил в третьей бригаде спецназа Генштаба и воевал на Донбассе, а домой вернулся за несколько дней до теракта.
"Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт", — написал глава упомянутой организации Артур Маливанчук.
Согласно инсайдерской информации "Медиазоны", полковник Мясников был зарегистрирован по служебному адресу: Москва, улица Знаменка, 19. Именно там находится здание Генштаба.
По последним данным, жертвами теракта в "Крокус Сити Холле" стали 143 человека.
Напомним, 28 марта Следственный комитет РФ заявил, что к теракту в "Крокус Сити Холле" якобы причастны украинцы. Следствие зафиксировало, что исполнителям теракта поступали "значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления".
Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News сказал, что Путин использует стрельбу в "Крокусе" для мобилизации своего народа, наступательных действий и "чтобы не было Украины".