Взрывы и стрельба: РФ активизировала обстрелы с территории Запорожской АЭС, — МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ не имеют доступа к турбинным залам ЗАЭС, где заметили военных и технику ВС РФ. На станции включался сигнал воздушной тревоги.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоены, что в течение последних нескольких дней марта на Запорожской АЭС раздавались сигналы воздушной тревоги и происходят обстрелы. Из-за активизации ВС РФ объект вновь находится в опасности. О текущей ситуации на ЗАЭС говорится в докладе МАГАТЭ, опубликованном 28 марта.

В докладе описали несколько чрезвычайных событий на атомной станции, которые их взволновали и заставили несколько изменить рабочие планы. Например, в течение последней недели они время от времени слышали громкие звуки. В одном случае есть уверенность, что это были звуки работы артиллерии. Также необычные ситуации произошли 22 и 27 марта — слышали стрельбу. Еще один инцидент — воздушная тревога, связанная с авианалетом: из-за этого экспертам пришлось отложить выполнение некоторых задач.

Впрочем, несмотря на трудности, МАГАТЭ продолжила работать на станции. В частности, посетила площадку реактора №5 (посмотрели, нормальный ли уровень воды в бассейне отработанного топлива) и площадку реактора №4 (проверили, налажен ли дизель-генератор). При этом на реакторе №5, а позже — №6, будут осушать и очищать спринклерные бассейны.

Эксперты отметили, что российские оккупанты не допускают их на все объекты станции. Среди прочего — нет доступа к нескольким турбинным залам, пруду-охладителю, подстанции 330 кВ. Из сообщений в соцсетях стало известно, что в некоторых турбинных залах ВС РФ заметили "присутствие войск и техники".

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что Запорожская АЭС была в особой опасности на прошлой неделе. Также он признал угрозу для станции, которая два года находится в зоне боевых действий в результате вторжения РФ.

"Уже более двух лет ядерная безопасность и безопасность в Украине находятся под постоянной угрозой. Пока нам удалось стабилизировать ситуацию, но, как мы снова убедились на прошлой неделе, ядерная безопасность и защита в Украине остаются чрезвычайно уязвимыми", — подчеркнул Гросси.

Ситуация на Запорожской АЭС — детали

Отметим, Запорожская АЭС находится в оккупации с марта 2022 года. На территорию станции введены подразделения ВС РФ и работников "Росатома". Весной 2023 года удалось договориться, что на станции будут находиться представители МАГАТЭ, которые будут следить за безопасностью. Один из объектов, за которым они должны наблюдать — охлаждающий пруд, обмевший в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. В феврале 2024 года военный эксперта и экс-командир отряда "Айдар" Евгений Дикий оценил последствия возможной аварии на ядерном объекте.

Во время массированной российской воздушной атаки 22 марта получила повреждение линия ПС-330кВ, которая питает станцию. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что ЗАЭС оказалась на грани блэкаута.

Напоминаем, РФ продолжает обстреливать энергетику Украины. Во время воздушного удара в ночь на 29 марта враг вновь целился в энергетические объекты: проблемы с электроснабжением появились на Днепропетровщине. Тем временем россияне уничтожили все подстанции и ТЭЦ, которые питали Харьков. Согласно данным местных властей, часть харьковчан до сих пор не имеют света.