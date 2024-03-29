ВС РФ запустили почти 100 ракет и Shahed: взрывы прогремели в ряде областей, последствия (фото)

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели, в том числе 58 дронов, 17 крылатых ракет, пять управляемых авиационных ракет Х-59 и четыре крылатые ракеты "Искандер-К", рассказал командующий ВС Николай Олещук.

Вооруженные силы Российской Федерации запустили 99 воздушных целей во время атаки на мирные города Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА", — сказал он.

По его словам, было запущено 99 воздушных целей, в том числе 60 ударных дронов типа Shahed-136/131, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М", девять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре крылатые ракеты "Искандер-К" и 21 единицу Х-101/Х-555.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушных целей, в том числе 58 БПЛА, 17 крылатых ракет, пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Фото: Воздушные силы ВСУ

Взрывы в Черкасской области

Председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что оккупанты почти всю ночь атаковали регион, часть ударов удалось отбить.

"Начну с самого главного: люди не пострадали", — сказал он.

По его словам, украинская ПВО уничтожила шесть дронов над областью. Однако из-за падения обломков было разрушено нежилое помещение, а в частном домохозяйстве выбило окна.

На Уманщине была уничтожена крылатая ракета, обошлось без последствий. Однако произошло ракетное попадание по объекту энергоинфраструктуры.

Взрывы в Черновицкой области

Председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что во время воздушной тревоги над регионом были уничтожены российские ракеты.

"Во время воздушной тревоги силами ПВО сбиты над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков.

Предварительно без жертв", — сказал Запаранюк.

Взрывы в Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ночью 29 марта украинская противовоздушная оборона уничтожила пять дронов типа Shahed-131/136 в регионе.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что над регионом ПВО уничтожила 12 дронов — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Новомосковском, Каменском районах. Кроме этого, над Днепром было уничтожено 12 ракет.

Однако было повреждено несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. В результате пострадал мужчина, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

"В результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", — пояснил он.

В частности, в Каменском районе зафиксированы повреждения в дачном кооперативе, пятеро раненых. В частности, пятилетняя девочка, ей оказали помощь.

"Будет лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них — "тяжелый", — сказал Лысак.

По его словам, разрушены три дачных дома, еще четыре — повреждены. Также изуродованы автомобили.

Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате атаки россиян по объектам энергетики в Днепропетровской области были введены графики аварийных отключений.

"В Криворожском районе враг нанес удар по объекту энергетики, есть раненый", — сказал он.

Никопольский район был атакован из артиллерии, в частности БПЛА — Никополь и Марганецкую громаду. В результате повреждены санаторий, три частных дома, хозяйственные постройки и уничтожен магазин. Обошлось без пострадавших.

Взрывы в Киевской области

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что оккупанты нанесли комбинированную массированную атаку с помощью ракет и БПЛА.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Жертв и пострадавших от атаки нет", — сказал Кравченко.

Он отметил, что в нескольких районах зафиксированы падения обломков от сбитых воздушных целей. В одной из территориальных общин повреждены два частных дома — посечены стены, кровля, вылетели окна. В другой громаде обломки повредили забор и асфальтированную дорогу.

Взрывы в Запорожской области

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал о том, что в результате атаки БПЛА в Пологовском районе был травмирован 67-летний мужчина.

"27 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Железнодорожное", — сказал он.

Также восемь авиаударов было нанесено по Камышевахе, Малиновке, Малой Токмачке и Работино. Также оккупанты пять раз обстреляли из РСЗО Малую Токмачку, Работино и Новоандреевку.

Последствия атаки Запорожской области Фото: Иван Федоров

Взрывы в Ивано-Франковской области

Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры.

"Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью врага стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв", — отметила она и добавила, что ПВО обезвредили вражеские цели на рассвете.

Взрывы в Хмельницкой области

В пресс-службе Хмельницкой ОГА сообщили, что в регионе были уничтожены три российские цели.

"Пострадавших или повреждения объектов инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта во время вражеского обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в частности тепловые и гидроэлектростанции. Графики почасовых отключений ввели в Днепропетровской и Харьковской областях.

28 марта представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия готовится к массированным ракетным атакам по мирным городам неделями. Он подчеркнул, что называть обстрелы врага "ударами возмездия" странно.