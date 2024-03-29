Как Ту-95МС на аэродроме "Оленья" готовились к ударам по Украине: спутниковые снимки

Аэродром "Оленья", на котором заметили почти 50 самолетов ВС РФ, расположен в почти 2 тыс. км от Украины. Именно здесь находятся бомбардировщики, способные запустить по украинцам десятки крылатых ракет.

Российское командование держит наготове эскадрилью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые дислоцируются на дальнем северном аэродроме "Оленья" в Мурманской области. Аэродром за тысячи километров от Украины, однако достаточно близко к стране-члену НАТО. О ситуации на аэродроме, откуда взлетают самолеты для бомбардировки Украины, рассказали OSINTеры из Telegram-канала Monitorwarr.

В канале опубликовали спутниковые фотографии аэропорта, сделанные 27 марта — за двое суток для удара 29 марта, когда россияне запустили по украинцам 21 крылатую ракету Х-101/Х-555. На фотографиях видно 12 бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести по восемь таких снарядов. Рядом — истребитель МиГ-31БМ.

Обстрелы РФ — самолеты Ту-95 МС и МиГ-31БМ на аэродроме "Оленья" Фото: monitor/Telegram Обстрелы РФ — самолеты на аэродроме "Оленья" Фото: monitor/Telegram

Кроме того, на аэродроме под Мурманском находятся 34 бомбардировщика Ту-22М3, носители гиперзвуковых противокорабельных ракет Х-22Н. Отмечается, что не все из них в рабочем состоянии: часть — "доноры" запчастей.

Обстрелы РФ — самолеты Ан-12, Ил-78 и другие Фото: monitor/Telegram Обстрелы РФ — самолеты Ту-22М3 Фото: Сообщество monitor

Другие воздушные суда, которые видно со спутника — это один Ил-78, три Ан-12, один Ту-134УБК. Также в заметке указывают, что в аэропорту время от времени Ту-134УБК и Ту-134УБЛ — их на фото нет, потому что на момент съемки они находились в другом аэропорту.

Обстрелы РФ — самолеты Ан-12, Ту-95МС, Ту-22М3 Фото: Сообщество monitor

Обстрел 29 марта — детали

Отметим, Воздушные силы ВСУ после российского обстрела в ночь на 29 марта сообщили о точках, с которых стартовали российские самолеты, точки пусков баллистики и дронов-камикадзе. Указано, что это аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области, полигоны под Белгородом, Курском, Приморско-Ахтарском и в оккупированном Крыму. Кроме того, ночью, предупреждая о воздушной угрозе, писали, что бомбардировщики Ту-95МС с Х-101/Х-555 стартовали с аэродрома "Оленья".

Если нанести указанные точки на Google maps, можно увидеть, что "Оленья" — на расстояние 150 км от границы НАТО, то есть — от границы с Финляндией. Расстояние до Украины — около 1 700 км.

Пока не было зафиксировано атак беспилотников по точкам на территории РФ, расположенных на таком расстоянии: самая отдаленная атака — нефтяной терминал под Санкт-Петербургом в 900 км.

Обстрел 29 марта — точки стартов ракет и дронов ВС РФ Фото: Google Maps

Между тем Фокус рассказывал детали об атаке РФ 29 марта. В частности, из-за воздушной угрозы поднялись в воздух самолеты Польши и союзников из стран-членов НАТО. Именно тогда, как говорится в отчете председателя Львовской ОВА, по региону били дронами-камикадзе, а также аэробалистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Также под угрозой была Молдова. Согласно данным молдавских пограничников, возле украинской границы они слышали минимум три взрыва. Впрочем уверяют, что ни одна воздушная цель из Украины не проникла.

В течение ночи и утром 29 марта взрывы прогремели в десяти областях Украины. В Винницкой области поврежден жилой дом. В "Укрэнерго" заявили, что враг снова целился по энергетическим объектам.