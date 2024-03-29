"Значительное количество": Украина начнет получать боеприпасы в апреле, — Згурец (видео)

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, у противника есть преимущество на поле боя и пора эту динамику менять. Если снаряды поступят вовремя, то уже вскоре ВС РФ ощутят это на себе.

Украина может уже в апреле начать получать боеприпасы, которые существенно поменяют динамику на поле боя. Деталями по этому поводу поделился директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, если снаряды действительно поступят в ближайшие дни или недели, тогда российские оккупанты смогут это ощутить на себе. Противника начнут уничтожать еще мощнее. Все это произойдет благодаря тому, что переговорный процесс о контрактах на боеприпасы, которые нашла для Киева Чехия, уже завершился.

"Эти боеприпасы уже начнут поступать в Украину с апреля, то есть это достаточно хорошие временные показатели. Это говорит о том, что действительно речь идет о 1 млн снарядов, и это значительное количество. Даже если потребности пехоты по 300 тыс. в месяц, с учетом обещаний поставок из других стран, то это существенно изменит динамику на поле боя, где соотношение вражеской артиллерии к нашей составляет 1 к 5. Нам нужно исправлять эту динамику в свою пользу", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно эксперт добавил, что самая оптимальная стратегия для украинской стороны сейчас заключается в том, чтобы не допустить российское наступление, о котором все чаще говорят представителя Запада.

Также нельзя дать российским оккупантам возможность накапливать ресурсы путем уничтожения тех подразделений, которые сейчас действуют на линии фронта. Конкретно этим и заняты украинские защитники.

Напомним, 20 марта сообщалось, что чешский глава Министерства иностранных дел Ян Липавский заявил, что в Украину поставят 300 000 снарядов. Они должны будут обеспечить важную "передышку" на передовой на пару месяцев.

При этом, 21 марта сообщалось, что Чехия уже 2 года непублично поставляет Украине боеприпасы. К соответствующей инициативе присоединились также Дания и Нидерланды. В то же время только сейчас в Чехии решили открыто обратиться к странам-членам ЕС с призывом обеспечить закупку снарядов для Украины.