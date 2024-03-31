Россия обвинила Украину в стрельбе в "Крокус Сити Холле" и требует ареста Малюка

В российском МИД заявили, что Украина понесет международно-правовую ответственность за якобы совершенные теракты. В министерстве уточнили, что речь идет об убийствах и покушениях на пропагандистов, а также взрывах на Крымском мосту.

РФ официально обвинила Украину в причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Московской области и другим "терактам". Об этом известно из заявления, опубликованного 31 марта пресс-службой Министерства иностранных дел (МИД) России.

Во вражеском МИД подчеркнули, что совершенный 22 марта "кровавый террористический акт" был не первым за последнее время, и "следы всех этих преступлений ведут в Украину". В этом контексте пресс-служба вспомнила убийства пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина, подрыв Крымского моста и рейды "Русского радикального корпуса".

"В связи с этим МИД России передало властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТЛ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим терактам лиц", — говорится в заявлении.

В частности, Россия требует арестовать руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. В министерстве напомнили, что он "цинично" признал причастность спецслужбы к взрывам, которые раздавались в Крыму в октябре 2022 года.

"Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить нанесенный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность", — добавили в российском МИД.

Публикация пресс-службы МИД России Фото: Скриншот

Напомним, в ISW сообщали, что обвинения Украины в причастности к событиям в "Крокус Сити Холле" являются безосновательными. Аналитики отмечали, что кадры изнутри подтверждают, что за стрельбой, скорее всего, стоял ИГИЛ.

29 марта подозреваемые в теракте в Подмосковье "признались", что якобы ехали в Киев. Ранее в СМИ информировали, что одного из задержанных пытали, в частности отрезали ему ухо и заставляли его съесть.