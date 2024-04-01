ВС РФ продвинулись возле Новомихайловки: в каких населенных пунктах шли бои (карта)

Украинские военные сдерживали россияне в районе Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области. Оккупанты на этом участке фронта пытались прорвать оборону ВСУ 22 раза за сутки, рассказали в Генштабе.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на юго-запад от Новомихайловки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 31 марта.

"Российские силы недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Донецка на фоне продолжающихся позиционных столкновений в этом районе 31 марта", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 31 марта, оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Новомихайловки. По информации нескольких российских военкоров, ВС РФ продвинулись возле Георгиевки, однако другой военкор утверждал, что ситуация возле населенного пункта противоречивая.

Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались возле Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Ситуация на фронте

Ситуация на Новопавловском направлении: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 31 марта, на Новопавловском направлении ВСУ сдерживают оккупантов в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области. Там россияне 22 раза пытались прорвать украинскую оборону при поддержке авиации.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 28 марта заявили, что ВС РФ продвинулись в Новомихайловке и возле нее. Враг применял БПЛА и кассетные боеприпасы в этом районе.

25 марта в Госпогранслужбе сообщили, что россияне пытались выбить ВСУ из Новомихайловки Донецкой области. Украинцы подпускали врага на расстояние до ста метров и ликвидировали тех, кого видели.