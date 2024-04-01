На защиту объектов энергетики выделят 4,5 млрд гривен, — решение бюджетного комитета ВР

В последнее время Россия возобновила массированные атаки по украинской критической инфраструктуре, что повлекло перебои со светом в ряде областей.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял решение о выделении 4,5 млрд гривен на защиту объектов энергетической критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram написал представитель комитета Алексей Гончаренко.

Он отметил, что средства будут перечислены на счета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"Из-за постоянных российских атак по нашей энергетической инфраструктуре деньги направят на строительство, ремонт и защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Предполагается, что не позднее конца мая все соответствующие мероприятия будут выполнены", — отметил народный избранник.

Россия возобновила обстрелы энергосистемы Украины

Как известно, в течение последних недель российская оккупационная армия возобновила обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. В частности, только в течение ночи 22 марта захватчики выпустили по территории нашей страны 151 средство воздушного нападения. В результате массированной атаки пострадали объекты энергетики, что привело к введению графиков отключений в ряде областей.

В то же время во время атаки 29 марта российские войска применили для обстрелов нашей страны 60 дронов-камикадзе и 39 ракет. Главной целью этой атаки также была энергетика. В том числе вражеские ракеты попали по трем ТЭС, что привело к серьезному повреждению. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона сообщила, что по состоянию на сейчас Украине не грозит блэкаут, однако развитие дальнейшей ситуации будет зависеть от планов врага.

Прокомментировал новые удары РФ по энергетической инфраструктуре и президент Украины Владимир Зеленский. 22 марта он заявил, что цель новых комбинированных атак россиян по территории нашей страны — нанести как можно больший ущерб для украинского энергетического сектора. Также глава государства призвал партнеров увеличить поставки нашей стране систем ПВО.