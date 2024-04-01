Ограничения минимальны: РФ сокращает экспорт дизеля после атак на НПЗ, — Bloomberg

В апреле из российских портов ежедневно будут экспортировать по 600 тыс. баррелей тонн нефти. Уменьшение экспорта в результате одного месяца ударов по НПЗ РФ — "минус" 20%.

Кремль решил сократить продажу за границу дизельного топлива. Одна из возможных причин такой ситуации — атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, которые происходили до середины марта 2024 года. Однако могут быть и другие причины. О деталях российского рынка нефти говорится в статье Bloomberg.

Эксперты издания получили информацию об апрельском экспорте российского дизеля из трех западных портов — Новороссийска (в Черном море), Приморска и Высоцка (в Балтийском море). Выяснилось, что Москва снизила продажи этого вида топлива до уровня, самого низкого за последние пять месяцев. Размер падения экспорта — примерно 20%.

Удары по НПЗ РФ — изменения экспорта дизеля в апреле 2024 года Фото: Bloomberg

В целом РФ и дальше будет продавать за границу дизельное топливо, — объясняется в статье. 80%, которые и дальше будут экспортироваться — это 2,29 миллиона тонн в месяц, то есть 569 000 баррелей в день (предыдущий показатель — 724 000 баррелей в день).

Указывается, что уровень переработки упал до 10-месячного минимума — это следствие атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы РФ, — написали в Bloomberg. Еще одна причина — плановые ремонтные работы на нескольких предприятиях. Однако экспорт прекращать не планируют, поскольку НПЗ производят гораздо больше, чем требует внутренний рынок.

Также эксперты выделили еще три аспекта ситуации по экспорту топлива. Во-первых, рынок дизеля зависит не только от РФ, но и от блокировки Красного моря хуситами. Во-вторых, Bloomberg не узнал об объемах экспорта по нефтепроводам — неизвестно, есть ли там какие-то изменения. В-третьих, на продажу нефти влияют, например, и теплая погода, и заспросы иностранных клиентов.

Атаки на НПЗ РФ — детали

Отметим, удары беспилотников по российским предприятиям нефтегазовой отрасли начались в сентябре 2023 года и продолжались до конца марта 2024 года. Первая волна атак состоялась до середины февраля 2024 года (ориентировочно). Аналитики подсчитали, что в течение шести месяцев произошло 18 взрывов, которые прозвучали на нефтебазах, перерабатывающих заводах и нефтяных терминалах в портах. Ближайшие точки ударов располагались на расстояние до 100 км, самые дальние — на расстоянии до 900 км (терминал в Усть-Лугу под Санкт-Петербургом).

Следующая волна атаки дронов состоялась в течение полутора месяцев и продолжалась с середины февраля до конца марта. Ориентировочное количество атак — до 20. Под ударом беспилотников оказывались нефтеперерабатывающие заводы. Одна из целей, по которым доставали БПЛА — средства первичной переработки нефти. Согласно расчетам Блумберг, в результате этих атак РФ могла потерять 12% нефтеразработки.

Между тем с 1 марта в РФ ввели ограничения на продажу бензина. Тогда аналитики сообщали, что это следствие дефицита топлива, которого боялись в Кремле.

Напоминаем, в конце марта в СМИ рассказали о замечании, которое Украина получила от США. В частности, рассказали о просьбе американского правительства не продолжать бить по НПЗ РФ. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти объекты являются законной целью для оружия, которое самостоятельно разработали украинцы.