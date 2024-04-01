Могут обучать: в ЕС объяснили слова Макрона о вводе войск в Украину

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, обучение украинских военных может затягиваться из-за времени, которое уходит на переброску войск через Европу. Быстрее было бы обучать украинских защитников на их территории.

Военные из стран Евросоюза не будут участвовать в боевых действиях в Украине, но могут быть отправлены на территорию страны для ускорения процесса обучения украинских военнослужащих. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью австрийской газете Die Presse, опубликованном 1 апреля.

Глава оборонного ведомства выразил мнение, что сейчас каждая страна-член НАТО уже имеет своих представителей в Украине, таких как военные атташе или специалисты, периодически приезжающие в страну. По его словам, идея, выдвинутая французским лидером Эмманюэлем Макроном об отправке войск в Украину, касалась в основном сферы обучения.

Певкур подчеркнул, что речь идет исключительно о предоставлении обучения украинским военным на их собственной территории. В качестве примера он привел ситуацию, когда украинские военные проходят обучение в Великобритании, Эстонии и Польше.

"Мы задаемся вопросом, не могли бы мы сделать то же самое в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, учитывая, что каждое перемещение через границу занимает определенное время. Но это не значит, что европейские солдаты будут воевать в окопах в Украине", — пояснил Певкур.

Что заявлял Макрон

В феврале 2024 года французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что предполагает возможность отправки западных военных на территорию Украины. Реакция Германии на такое заявление была резко негативная, зато другие страны — например, из Балтии — согласились, что так действительно можно сделать. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил поддержку европейского коллеги.

Впоследствии заявление о введении подразделение несколько уточнили. В частности, было отмечено, что воевать они не будут. По данным СМИ, войска могут охранять порт в Одессе или займутся разминированием.

Тем временем перед французами выступил вице-спикер и российский пропагандист Петр Толстой. Россиянин заявил, что ВС РФ убьют всех французов в Украине. Также пригрозил ядерной боеголовкой, которая якобы долетит до Парижа за 2 минуты.