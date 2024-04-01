Россия выпустила по Киеву пять гиперзвуковых ракет "Циркон" с начала года, — СМИ

По словам начальника КГВА Сергея Попко, было невероятно тяжело, но Киев выдержал эти удары. Глава администрации подчеркнул, что страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей.

Россияне в последнее время атаковали столицу Украины гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По информации КГВА, с начала года агрессоры выпустили по Киеву пять таких ракет, сообщает Reuters.

По словам киевской администрации, которую она заявила в официальном телеграм-канале в понедельник, 1 апреля, эти атаки входят в те более чем 180 российских ракетно-дроновых обстрелов украинской столицы за первые три месяца года.

Кроме того, российские оккупанты пытались ударить по столице следующими ракетами и БПЛА:

5 единиц 3М22 "Циркон";

11 единиц Х-47М2 "Кинжал";

6 единиц "Искандер-М";

3 единицы Х-69;

1 единица "Калибр";

113 единиц Х-101;

48 ударных БпЛА типа Shahed.

"Было невероятно тяжело, но мы выдержали эти удары. Почет и благодарность нашим воинам ПВО, закрывающим небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей!" — подчеркнул Сергей Попко, начальник КГВА.

Россия о ракетах "Циркон"

По словам российского командования, ракета морского базирования "Циркон" имеет дальность действия до 1000 километров и скорость, по утверждению российских военных экспертов, в 9 раз превышающую скорость звука.

"Это может означать значительное сокращение времени реакции ПВО и возможность атаковать большие, глубокие и защищенные цели", — замечает агентство.

В то же время лидер РФ Владимир Путин назвал эти крылатые ракеты частью "нового поколения непревзойденных систем вооружения" и добавил, что они направлены исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, однако при этом не уточнив, по каким именно.

Вместе с тем обломки сбитых ракет упали в жилых массивах Киева, пострадали учебные заведения, нежилая инфраструктура и др.

Комментариев из Москвы в ответ на публикацию не последовало, хотя, как подчеркивает издание, Россия регулярно объявляет о ракетных ударах по Украине, по ее словам, по военным и энергетическим объектам.

Reuters уточнила, что за последние две недели Россия усилила дальние бомбардировки энергетической и газовой инфраструктуры по всей Украине, что привело к значительному ущербу и отключениям электроэнергии в нескольких крупных городах.

Украина об обстрелах Киева

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) исследовали обломки ракет, которыми Россия атаковала Киев, и подтвердили, что была применена гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон".

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш предположил, что применение гиперзвуковых ракет "Циркон" для ударов по Украине может свидетельствовать о том, что Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет.

Кроме того, таким образом страна-агрессор может проверять украинскую систему ПВО.

"Где, что и как защищено, что и как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их последующих воздушных атак", — резюмировал представитель ВС.

Напомним, что российские войска 25 марта текущего года нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами "Оникс" и "Циркон", запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Атака привела к разрушению выставочного, спортивного зала, конгресс-холла и центра Академии художеств.

В тот же день чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала сообщение на своей странице в соцсети Х, в котором прокомментировала ракетный удар по украинской столице. Среди прочего дипломат призвала американских конгрессменов немедленно проголосовать за помощь украинским военным.