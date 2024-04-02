Мобилизация в Украине: в полиции рассказали, кого из мужчин будут принудительно доставлять в ТЦК

Правоохранители разыскивают потенциальных уклонистов после внесения их данных в информационную систему, после чего граждан доставляют в ближайший ТЦК, рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев.

Правоохранители могут доставлять уклонистов от мобилизации в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств и составления административного протокола. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев в эфире "Радио Свобода".

По его словам, полиция начинает разыскивать людей после внесения их данных в информационную систему. В частности, такой механизм урегулирован постановлением Кабмина №1487. В результате соответствующее обращение поступает в подразделения Нацполиции, после чего правоохранители вносят информацию в единый учет информационной подсистемы и начинают проверку.

"После установления таких лиц мы доставляем, исключительно доставляем, в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК", — сказал Максим Ахрамеев.

Ахрамеев рассказал, что уполномоченный офицер ТЦК составляет протокол, в котором указывается время и место рассмотрения дела. Постановление выносит тогда, когда лицо прибывает, или сразу на месте. Дело закрывают, если гражданин имеет уважительные причины своего неприбытия в военкомат. В противном случае ему грозит штраф, в размере около 600 гривен.

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