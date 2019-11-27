Осада университета Гонконга завершилась: полиция собирается прочесать здание

В среду, 27 ноября, территория Политехнического университета Гонконга оказалась полностью освобожденной от демонстрантов. Об этом сообщает The Guardian.

Информация о том, что в университете еще прячутся активисты не оправдалась. На данный момент в освобожденном кампусе осталась лишь испорченная еда, мусор, личные вещи демонстрантов и неиспользованные коктейли Молотова. Сотрудники университета уже проверили всю территорию, удерживаемого ранее здания.

Сотрудники полиции собираются войти в кампус в четверг, 28 ноября. Внутри правоохранители хотят собрать доказательства и убрать опасные вещества, оставленные протестующими.

По словам районного командира Хо Юн-Синга, если полицейские найдут протестующих внутри кампуса, то будут обращаться с ними гуманно и сперва предложат медицинскую помощь.

Один из протестующих, сбежавших через канализацию, рассказал, что в последние дни осады, оставшиеся протестующие, стали эмоционально неуравновешенными из-за недостатка воды и еды. Некоторые говорили сами с собой, а другие впадали в истерику, вспоминает сбежавший 20-летний активист.

Как ранее сообщал Фокус: