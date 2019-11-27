Осада университета Гонконга завершилась: полиция собирается прочесать здание
В среду, 27 ноября, территория Политехнического университета Гонконга оказалась полностью освобожденной от демонстрантов. Об этом сообщает The Guardian.
Информация о том, что в университете еще прячутся активисты не оправдалась. На данный момент в освобожденном кампусе осталась лишь испорченная еда, мусор, личные вещи демонстрантов и неиспользованные коктейли Молотова. Сотрудники университета уже проверили всю территорию, удерживаемого ранее здания.
Сотрудники полиции собираются войти в кампус в четверг, 28 ноября. Внутри правоохранители хотят собрать доказательства и убрать опасные вещества, оставленные протестующими.
По словам районного командира Хо Юн-Синга, если полицейские найдут протестующих внутри кампуса, то будут обращаться с ними гуманно и сперва предложат медицинскую помощь.
Один из протестующих, сбежавших через канализацию, рассказал, что в последние дни осады, оставшиеся протестующие, стали эмоционально неуравновешенными из-за недостатка воды и еды. Некоторые говорили сами с собой, а другие впадали в истерику, вспоминает сбежавший 20-летний активист.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новая волна протестов у здания университета Гонконга началась 13 ноября. Студенты требовали вернуть "кровавый долг" и вооружались луками.
- Несколькими днями позже, в ожесточенном столкновении за здание университета, протестующие дали отпор полиции. Активисты поджигали полицейские грузовики и забрасывали правоохранителей "коктейлями Молотова".
- В свою очередь, полиция применила 1458 газовых гранат и 1391 резиновых пуль. Все, кто пытался покинуть здание были арестованы.
- Позже в сети появились первые кадры из разрушенного здания. Корпус университета, на тот момент, покинули около 800-900 демонстрантов.
- 26 ноября сотрудники университета Гонконга нашли в здании лишь одного протестующего. Найденная активистка "выглядела физически истощенной и эмоционально нестабильной".