Эрдоган Макрону о словах про НАТО: Тебе самому следует проверить мозги

Турецкий лидер осудил замечания французского лидера о том, что Турция не должна ожидать поддержки НАТО в ее операции на севере Сирии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга", заявил, что французскому лидеру самому следует сначала проверить мозги. Об этом сообщает Anadalu.

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"Президент Франции господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО, сначала проверьте вашу собственную смерть мозга", – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер, выступая в университете Стамбула, осудил замечания французского лидера о том, что Турция не должна ожидать поддержки НАТО в ее операции на севере Сирии.

"Сирийский режим Вас тоже туда не приглашал", – сказал Эрдоган, обращаясь к Макрону.

"Убирать или не убирать турецкие войска из Сирии… У вас есть право принимать такие решения?", – спросил он.

Эрдоган заявил, что Турция "без всяких колебаний" проведет операцию "Мирная весна", "если угрозы его стране из безопасной зоны или с территорий за ее пределами не будут устранены в разумные сроки".

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

Во вторник, 22 октября, в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

США собираются разместить свои дополнительные силы в восточной части Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения.