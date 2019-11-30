Российского историка-расчленителя-наполеониста привезли на экспертизу к психиатрам

Олег Соколов будет находиться в московском НИИ имени Сербского до конца года

Российский историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве и расчленении своей любовницы-студентки Анастасии Ещенко, доставлен в Москву для психиатрической экспертизы.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова адвоката Соколова Александра Почуева.

По словам Почуева, экспертизу, скорее всего, проведут в московском НИИ имени Сербского, а сам Соколов будет находиться там до конца года.

При этом 5 декабря Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляцию на арест Соколова. По мнению адвоката, заседание должно пройти без личного присутствия историка, в режиме видеоконференции.

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности истории наполеоновских войн. Соколов считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность награжден орденом Почетного легиона.

Как ранее сообщал Фокус:

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке отрезанные части тела Анастасия Ещенко. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

Известный в России историк Евгений Понасенков заявил, что давно предупреждал руководство ВУЗа, в котором работал расчленивший свою ученицу преподаватель Олег Соколов, что этот педагог опасен для жизни девушки.

Анастасия Ещенко, в убийстве и расчленении которой признался Олег Соколов, была застрелена из обреза во сне.