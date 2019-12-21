Разжал челюсти руками. В Австралии отец спас маленького сына из пасти четырехметрового питона

В Австралии отец спас четырехлетнего сына от огромного аметистового питона. Об этом сообщила The Sun.

Нападение произошло, когда семья праздновала новоселье. Змея длиной 4,5 метра схватила ребенка за ногу и попыталась утащить в кусты, но тот вцепился в ограждение бассейна и закричал.

Отец услышал его и бросился на помощь. Сначала он ударил питона кулаком по голове, и тот ненадолго отпустил мальчика, однако через мгновенье впился в его бедро зубами. Мужчине пришлось руками разжать челюсти змеи. Когда ребенок вырвался и убежал, питон попытался броситься за ним. Поэтому отец был вынужден забить змею молотком.

Специалисты говорят, что такая настойчивая агрессивность не характерна для питонов. Вероятно, этот был сильно голоден.

Мальчика отвезли в больницу. Ему потребовалась хирургическая помощь.

Аметистовые питоны являются крупнейшими австралийскими змеями. Длина особо крупных особей может достигать 6 метров, а вес – 30 килограммов. Мелкие домашние животные – собаки, кошки, попугаи и куры – нередко становятся их добычей. В Австралии этот вид питонов охраняется законом.

В 2017 году жительница Австралии обнаружила возле своего дома крупного аметистового питона, проглотившего кенгуру. Вес змеи вместе с проглоченной добычей достиг 40 килограммов.

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