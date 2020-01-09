США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором говорится, что США готовы к переговорам с Ираном без всяких предварительных условий. Об этом сообщает BBC.
"США заявляют, что "готовы участвовать без условий в серьезных переговорах" с Ираном", – говорится в сообщении.
Крафт в письме отметила, что США готовы вести переговоры "с целью предотвращения угрозы международному миру и безопасности или эскалации иранским режимом".
В документе также подчеркивается, что решение Вашингтона ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани было оправданным в соответствии со статьей 51 Устава ООН, согласно которой государства должны "немедленно сообщать " Совету Безопасности ООН о любых мерах, принятых для реализации права на самозащиту.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.