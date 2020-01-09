США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором говорится, что США готовы к переговорам с Ираном без всяких предварительных условий. Об этом сообщает BBC.

"США заявляют, что "готовы участвовать без условий в серьезных переговорах" с Ираном", – говорится в сообщении.

Крафт в письме отметила, что США готовы вести переговоры "с целью предотвращения угрозы международному миру и безопасности или эскалации иранским режимом".

В документе также подчеркивается, что решение Вашингтона ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани было оправданным в соответствии со статьей 51 Устава ООН, согласно которой государства должны "немедленно сообщать " Совету Безопасности ООН о любых мерах, принятых для реализации права на самозащиту.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.