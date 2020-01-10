Полгода протестов в Гонконге: 2 миллиона горожан страдают от ПТСР

В Гонконге около 2 млн человек страдают от симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), такой уровень сопоставим с показателями в зонах военных конфликтов. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, передает ВВС.

Согласно исследованию Университета Гонконга, число гонконгцев, страдающих от ПТСР в шесть раз превышает показатели четырехлетней давности. Такие показатели обычно фиксируются в зонах военных конфликтов.

Исследование было основано на опросах более 18 тыс. жителей Гонконга в период с 2009 по 2019 годы. Так, симптомы ПТСР были обнаружены у примерно 2 млн взрослых в городе с 7,4 млн населения.

Ученые подчеркивают, что около 11% взрослых страдают от депрессии, в сравнении с 2% до городских протестов.

"Каждый пятый взрослы сейчас сообщает о вероятной депрессии или симптомах ПТСР, что сопоставимо с показателями из зон вооруженных конфликтов, масштабных катастроф или террористических актов", – говорится в исследовании.

Авторы отчета подчеркивают, что озвученные цифры достаточно скромны, поскольку опрос не охватывал гонконгцев в возрасте до 18 лет.

"Гонконг не имеет достаточное количество ресурсов, чтобы справиться такой чрезмерной нагрузкой на психическое здоровье горожан", – заявил декан факультета медицины в Университете Гонконга, один из авторов исследования профессор Габриэль Люн.

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