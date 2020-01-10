Полгода протестов в Гонконге: 2 миллиона горожан страдают от ПТСР
В Гонконге около 2 млн человек страдают от симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), такой уровень сопоставим с показателями в зонах военных конфликтов. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, передает ВВС.
Согласно исследованию Университета Гонконга, число гонконгцев, страдающих от ПТСР в шесть раз превышает показатели четырехлетней давности. Такие показатели обычно фиксируются в зонах военных конфликтов.
Исследование было основано на опросах более 18 тыс. жителей Гонконга в период с 2009 по 2019 годы. Так, симптомы ПТСР были обнаружены у примерно 2 млн взрослых в городе с 7,4 млн населения.
Ученые подчеркивают, что около 11% взрослых страдают от депрессии, в сравнении с 2% до городских протестов.
"Каждый пятый взрослы сейчас сообщает о вероятной депрессии или симптомах ПТСР, что сопоставимо с показателями из зон вооруженных конфликтов, масштабных катастроф или террористических актов", – говорится в исследовании.
Авторы отчета подчеркивают, что озвученные цифры достаточно скромны, поскольку опрос не охватывал гонконгцев в возрасте до 18 лет.
"Гонконг не имеет достаточное количество ресурсов, чтобы справиться такой чрезмерной нагрузкой на психическое здоровье горожан", – заявил декан факультета медицины в Университете Гонконга, один из авторов исследования профессор Габриэль Люн.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Гонконге уже который месяц продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай.
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.