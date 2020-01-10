Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране

В пятницу, 10 января, Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) заявило, что будет участвовать в расследовании крушения самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает Reuters.

"Иран уведомил нас о происшествии, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования нарушений правил безопасности", – сообщил представитель BEA.

"На данным момент иранская сторона никакой дополнительной помощи не запрашивала", – добавили в ведомстве.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция готова внести свой вклад в расследование авиакатастрофы, в которой погибли 176 человек.

Кроме этого, сегодня Иран подтвердил, что готов обратиться за помощью в расследовании произошедшего к России, Канаде, Франции или Украине, если будет такая необходимость.

Как ранее сообщал Фокус: