В Еврокомиссии сомневаются, что самолет МАУ сбила ракета

Мир
В Брюсселе ждут результатов независимого расследования

В настоящее время нет серьезных доказательств того, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

Такое мнение выразил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в Еврокомиссии ждут результатов независимого расследования в соответствии с международными нормами.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", – сказал Кеерсмакер.

Он также добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые занимаются анализом причин катастрофы.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.