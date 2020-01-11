Трамп заявил, что Иран готовил нападения на четыре посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства. Об этом сообщил Трамп в интервью на Fox News.
По словам президента, планы Ирана были сорваны, когда американские беспилотники ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.
"Мы считаем, что это должно было быть посольство в Багдаде, а также еще четыре посольства", – завил Трамп.
Также Трамп отверг возможность того, что войска США будут вынуждены покинуть Ирак.
"Все нормально. Это то, о чем иракцы говорят публично, но не озвучивают в частном порядке", – сообщил Трамп.
Напряженность в отношениях США и Ирана усилилась из-за недавно введенных санкций. Так, глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что дополнительные санкции против Ирана были введены из-за нападения на американские войска в Ираке на этой неделе.
Министр добавил, что санкции будут нацелены на иранскую промышленность, включая производителей стали и железа, а также против восьми высокопоставленных иранских чиновников.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.