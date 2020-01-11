Трамп заявил, что Иран готовил нападения на четыре посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства. Об этом сообщил Трамп в интервью на Fox News.

По словам президента, планы Ирана были сорваны, когда американские беспилотники ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.

"Мы считаем, что это должно было быть посольство в Багдаде, а также еще четыре посольства", – завил Трамп.

Также Трамп отверг возможность того, что войска США будут вынуждены покинуть Ирак.

"Все нормально. Это то, о чем иракцы говорят публично, но не озвучивают в частном порядке", – сообщил Трамп.

Напряженность в отношениях США и Ирана усилилась из-за недавно введенных санкций. Так, глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что дополнительные санкции против Ирана были введены из-за нападения на американские войска в Ираке на этой неделе.

Министр добавил, что санкции будут нацелены на иранскую промышленность, включая производителей стали и железа, а также против восьми высокопоставленных иранских чиновников.

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