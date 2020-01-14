Неизвестный вирус выбрался за пределы Китая: зафиксирован первый случай

Новый неизвестный коронавирус, который был впервые зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Об этом сообщает ВВС.

Туристка из Китая приехала в Таиланд, где была помещена в карантин. Инцидент произошел в Бангкоке, а сама женщина приехала из Ухани, в которой началась вспышка неизвестно вируса в декабре 2019 года.

На данный момент от вируса умер один человек, всего же был зарегистрирован 41 случай заражения. Коронавирусы могут вызывать как обычную простуду, так и вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая убила сотни в период с 2002 по 2003 годы.

Согласно государственным китайским СМИ, китаянка прибыла в Таиланд 8 января. Другие пассажиры к счастью, не заразились. Жительница Ухани готовится к возвращению домой.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передача вируса от человека к человеку достаточно ограничена. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухани.

Новый случай в Таиланде предшествует периоду активных путешествий среди китайцев, так как близится Китайский Новый год.

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