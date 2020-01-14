Иран назвал шаги Европы по спасению ядерной сделки "пассивными"

Во вторник, 14 января, Иран отверг усилия трех европейских государств по спасению ядерной сделки 2015 года, из которой ранее вышли США. Об этом сообщает Reuters.

Иранская сторона назвала запуск Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) "пассивными" действиями.

Но также Тегеран подчеркнул, что готов рассмотреть любые конструктивные усилия по сохранению соглашения.

"Иран, как и в прошлом, полностью готов поддержать любой акт дорой воли и конструктивные усилия по спасению этого важного международного соглашения", – заявил официальны представитель иранского МИД Аббас Мусави.

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