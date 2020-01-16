Президент Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию

Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил "КоммерсантЪ". По его словам, Анкара продолжит использовать дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности в Ливии.

Турция будет также предоставлять лицензии своим компаниям на разведку и бурение нефтяных месторождений в восточной части Средиземного моря, в соответствии с соглашением с Ливией (с ПНС).

Напомним, что с 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой. На данный момент столицу Триполи и запад страны контролирует ПНС, которое назначено ООН, признано США, Турцией и многими другими странами. Восток – вотчина Ливийской национальной армии (ЛНА), которую поддерживает Россия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

2 января турецкий парламент проголосовал за отправку войск в Ливию, с целью поддержки ПНС, которое само попросило о военной помощи.

11 января президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства, – сказал он. – Денег от российского государства эти люди не получают".

13 января в Москве, на встрече с министрами иностранных дел Турции и России, стороны ливийского конфликта должны были подписать соглашение о перемирии. Но главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, не подписав документ. Он отдал приказ о возобновлении боевых действий.

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