Путин назначил Мишустина премьер-министром России

Президент России Владимир Путин 16 января назначил нового премьер-министра России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации".

Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина, передает РИА Новости.

Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.

Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

16 января Госдума России одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ после отставки правительства Дмитрия Медведева.