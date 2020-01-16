Путин назначил Мишустина премьер-министром России
Президент России Владимир Путин 16 января назначил нового премьер-министра России.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации".
Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина, передает РИА Новости.
Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.
- Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
- 16 января Госдума России одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ после отставки правительства Дмитрия Медведева.
- В мае 2019-го власти Литвы запретили Григорию Лепсу въезд за поддержку агрессивной внешней политики президента РФ Владимира Путина.