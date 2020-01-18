Неизвестный вирус в Китае: число заболевших может в 30 раз превышать официальные данные

В китайском городе Ухань зафиксированы четыре новых случая пневмонии, вызванной новым штаммом короновируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

Пневмония была диагностирована 16 января, заболевшие находятся в стабильном состоянии.

Всего на данный момент по официальным данным заболели около 50 человек, двое умерли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что вспышка вируса может быстро распространится. Многие из 1,4 миллиарда человек из Китая будут путешествовать за границу во время китайского нового года, что может вынести заболевание за пределы КНР.

В то же время в отчете Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, который консультирует в том числе правительство Великобритании и ВОЗ, говорится, что число заболевших может превышать 1700 человек.

Как сообщает ВВС, такие данные ученые получили, смоделировав размер вспышки, отталкиваясь от количества местного населения и числа пассажиров, которые ежедневно отправляются из аэропорта Уханя в другие страны (на данный момент зафиксировано три случая заболевания у китайских туристов за пределами КНР: два в Таиланде и один в Японии).

"Если Ухань экспортировал три случая заболевания в другие страны, это означает, что случаев должно быть намного больше, чем сообщалось", - заявил специалист по вспышкам болезней, профессор Нил Фергюсон из лондонского Центра.

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, которые могут вызывать инфекции, от простуды до SARS (Тяжелый острый респираторный синдром).

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