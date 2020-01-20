Иран заверил, что остается в ядерной сделке
Спикер министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна все еще остается в ядерной сделке от 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств Об этом сообщает DW.
"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", – сказал Мусави.
Он также раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения, добавив, что Тегеран не закрыл "дверь для переговоров" для преодоления нынешнего кризиса.
"Будет ли Иран в дальнейшем уменьшать свои ядерные обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут обеспечены соглашением интересы Ирана", – подчеркнул Мусави.
Ядерное соглашение с Ираном предусматривает разрешение на мирное использование Тегераном атомной энергетики в обмен на обещание со стороны Ирана не разрабатывать ядерное оружие и отмену Западом экономических санкций.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном, сославшись на то, что США получили "несомненные доказательства", что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие.
Как ранее сообщал Фокус:
- Иран официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям международной ядерной сделки 2015 года.
- 3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- После этого, иранские власти заявили, что больше не собираются соблюдать запрет на обогащение урана. Это был пятый шаг по выходу государства из ядерной сделки.
- 14 января Франция, Германия и Великобритания запустили Механизм урегулирования споров в рамках реализации СВПД. Механизм был запущен после того, как Иран нарушил последнее ключевое обязательство в рамках ядерной сделки.