Иран заверил, что остается в ядерной сделке

Спикер министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна все еще остается в ядерной сделке от 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств Об этом сообщает DW.

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", – сказал Мусави.

Он также раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения, добавив, что Тегеран не закрыл "дверь для переговоров" для преодоления нынешнего кризиса.

"Будет ли Иран в дальнейшем уменьшать свои ядерные обязательства, будет зависеть от других сторон и от того, будут обеспечены соглашением интересы Ирана", – подчеркнул Мусави.

Ядерное соглашение с Ираном предусматривает разрешение на мирное использование Тегераном атомной энергетики в обмен на обещание со стороны Ирана не разрабатывать ядерное оружие и отмену Западом экономических санкций.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном, сославшись на то, что США получили "несомненные доказательства", что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие.

Как ранее сообщал Фокус:

Иран официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям международной ядерной сделки 2015 года.

Ранее США призвали Евросоюз разорвать ядерную сделку с Ираном.

3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

После этого, иранские власти заявили, что больше не собираются соблюдать запрет на обогащение урана. Это был пятый шаг по выходу государства из ядерной сделки.