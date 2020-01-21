Беларусь купила нефть в Норвегии вместо российской

Беларусь закупила в Норвегии партию нефти объемом 80 тысяч тонн.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехим".

"Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на "Нафтане" (одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, – ред.), – сообщили в пресс-службе.

Нефть будет поставляться через порт в Клайпеде, Литва. Поставка намечена в 20-х числах января.

Reuters сообщает, что нефть с месторождения Johan Sverdrup по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой.

Как ранее сообщал Фокус:

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.