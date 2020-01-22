Второе экстренное заседание: ВОЗ продолжит обсуждение коронавируса 23 января

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации продолжит в четверг, 23 января, дискуссию о необходимости объявления режима ЧС в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса.

Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам первого дня экстренного заседания комитета, пишет ТАСС.

В частности, Гебрейесус оценил нынешнюю ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".

"Сегодня состоялась превосходная дискуссия. Но для того, чтобы принять решение, нам нужно больше информации. По этой причине я решил попросить чрезвычайный комитет вновь провести встречу завтра, чтобы продолжить дискуссию", – отметил гендиректор.

Кроме того, глава ВОЗ высоко оценил сотрудничество с китайскими властями. По его мнению, они приняли все меры для реагирования на вспышку.

Reuters напоминает, что если будет объявлена глобальная чрезвычайная ситуация, то это будет шестая международная ЧС за последнее десятилетие.

Тем временем, транспортное сообщение с китайским городом Ухань приостанавливается с 10:00 местного времени (04:00 по Киеву) в четверг из-за распространения коронавируса, сообщает Интерфакс.

В частности, местный аэропорт закрывается для вылетов, прерывается железнодорожное сообщение. Не будет работать и городской общественный транспорт.

Как уточняет издание South China Morning, пассажиров на вокзалах и в аэропортах Уханя будут тщательно обследовать.

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