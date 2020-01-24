Борис Джонсон подписал закон о Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании", – написал Джонсон в соцсети.
"Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории", – добавил он.
Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
- Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января.
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Королева Елизавета одобрила законопроект о Brexit.
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24 января глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали это соглашение в Брюсселе.