Борис Джонсон подписал закон о Brexit

Мир
Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании", – написал Джонсон в соцсети.

"Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории", – добавил он.

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января.

Как ранее сообщал Фокус:

 