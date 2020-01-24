Китайский коронавирус добрался до Франции: подтверждены два случая

Китайская коронавирусная инфекция добралась до Западной Европы. Первые два случая заболевания в пятницу, 24 января, официально подтвердила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бузин.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что один пациент госпитализирован в Париже, второй – в Бордо.

Первому пациенту 48 лет. Два дня назад он вернулся из поездки в Китай, которая включала остановку в Ухани. Его уже поместили в отдельную палату. О втором пациенте, по словам министра, пока известно мало. Его отправили в госпиталь Биша в 18-м округе Парижа. Он также содержится в условиях изоляции.

Аньес Бузин заявила, что не исключает вероятность обнаружения в стране и других инфицированных.

По мнению Бузин, сейчас важно как можно быстрее сдержать распространение вируса, сообщает французское издание 20minutes.

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