Китайский коронавирус добрался до Франции: подтверждены два случая
Китайская коронавирусная инфекция добралась до Западной Европы. Первые два случая заболевания в пятницу, 24 января, официально подтвердила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бузин.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что один пациент госпитализирован в Париже, второй – в Бордо.
Первому пациенту 48 лет. Два дня назад он вернулся из поездки в Китай, которая включала остановку в Ухани. Его уже поместили в отдельную палату. О втором пациенте, по словам министра, пока известно мало. Его отправили в госпиталь Биша в 18-м округе Парижа. Он также содержится в условиях изоляции.
Аньес Бузин заявила, что не исключает вероятность обнаружения в стране и других инфицированных.
По мнению Бузин, сейчас важно как можно быстрее сдержать распространение вируса, сообщает французское издание 20minutes.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рынке в городе Ухане.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.