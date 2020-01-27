Китайский коронавирус: за сутки скончались 24 человека

За прошедшие сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80.

Об этом сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения, передает Интерфакс.

Все новые случаи смертей приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на полночь 27 января количество заболевших в Китае достигло 2794 человек.

Кроме того, в китайской провинции Хайнань зарегистрирон первый случай смертельного исхода из-за коронавируса: умерла 80-летняя жительница провинции, прибывшая 17 января из Уханя, пишет ТАСС.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване. Также семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Тем временем, власти Японии планируют внести коронавирус в список инфекционных болезней, что позволит по закону принудительно госпитализировать зараженных людей, вводить ограничения на деятельность частных и государственных учреждений, проводить дезинфекции и использовать с такой целью бюджетные средства. Об этом сообщил премьер-министр Синдзо Абэ.

Власти Сингапура также усилят санитарно-карантинные меры для недопущения распространения в городе коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Гань Ким Юн. По его словам, с 29 января "у всех пассажиров, прибывающих в аэропорт Чанги, будет измеряться температура". В настоящее время такие меры действуют только в отношении тех, кто прилетает из городов Китая.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.