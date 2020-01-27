Военные скрывали от президента Ирана атаку на украинский самолет, – NYT

Военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани сбитие украинского самолета, хотя знали о настоящих причинах авиатрагедии уже спустя несколько минут.

Об этом пишет New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

Как отмечается, глава ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на самолет МАУ. Он сообщил о ЧП коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Они только спустя три дня признали сбитие самолета.

Кроме того, по данным СМИ, иранские топ-военные обсуждали вариант сокрытия информации до завершения изучения "черных ящиков" сбитого самолета. Этот процесс мог занять несколько месяцев и позволил бы выиграть время, чтобы подготовиться к последствиям.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако те не отвечали.

В итоге, по данным источников издания, когда Роухани узнал правду, то был в ярости. Президент потребовал, чтобы Иран срочно признал ошибку публично. Военные возражали, что последствия могут дестабилизировать ситуацию в стране. Тогда Роухани пригрозил, что подаст в отставку. Один из чиновников, присутствовавших на совещании, проинформировал о происходящем Хаменеи, и тот прислал ответ, в котором приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.

Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".

Иранская сторона должна немедленно передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ на экспертизу в одну из стран, которая способна технологично и профессионально их расшифровать. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.